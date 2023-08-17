Турция будет работать над возобновлением зерновой сделки, а не ее альтернативами – СМИ

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Турция направила свои силы на скорейшее возобновление зерновой сделки и не планирует работать по альтернативным маршрутам. Об этом сообщает газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны.

"Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется", – сказал один из них.

По словам собеседника газеты, некоторые государства уже изучают другие пути решения и альтернативы сделке, однако он не назвал эти страны.

"Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Нет никаких проблем в том, чтобы суда подходили через проливы", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Анкара готова разрешить судам с зерном, идущим из портов Украины, проплыть через проливы Босфор и Дарданеллы. Как отмечали источники в Минобороны Турции, пока что ни одно судно не отправилось из портов, но если оно прибудет, то его пропустят через проливы.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля, РФ отказалась от ее продления. Владимир Путин заявлял, что это в том числе связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Главная цель черноморской инициативы – это поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, однако она не была реализована, подчеркнул он.

При этом посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.

10 августа Киев объявил о создании временных коридоров для торговых судов, идущих в или из черноморских портов. До проходов будут допущены те суда, владельцы и капитаны которых согласятся идти в условиях военной угрозы и минной опасности, подчеркнули власти Украины.



СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки