Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов

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Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В первую очередь эти маршруты используют для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. При этом отмечается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До прохода по маршрутам допустят суда, владельцы и капитаны которых официально заявят, что готовы к плаванию в таких условиях.

Ранее украинская сторона уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO). Ее совет "признал право Украины на свободное торговое судоходство", которое гарантировано международным морским правом.

Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Ее действие закончилось 17 июля, Россия не стала продлевать инициативу. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН.

При этом, по словам российского лидера, российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.

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