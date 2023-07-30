Путин заявил, что РФ вернется в зерновую сделку только после выполнения обещаний Запада

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Россия может возобновить зерновую сделку только после выполнения взятых в отношении Москвы обязательств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президент РФ Владимира Путина.

"Помните известный диалог: А можно утром – стулья, вечером – деньги? Можно, но деньги вперед. Вот здесь уже пора вперед, пора что-то делать. Поэтому мы сказали – пусть исполнят", – сказал Путин.

По словам российского лидера, Москва неоднократно продлевала сделку из-за обещаний о разблокировки препятствий в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений. Однако ничего из этого не было выполнено, подчеркнул Путин.

Российский лидер также привел в качестве примера обещания подключить к системе SWIFT дочернюю организацию Россельхозбанка. Путин призвал западные страны сначала выполнить обещания. Только после этого РФ вернется в сделку, подчеркнул президент.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля в связи с истечением срока, российская сторона отказалась продлевать соглашение.

Президент Владимир Путин назвал условием для возвращения России в сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий Киева.

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