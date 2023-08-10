Полянский заявил, что РФ не получала новых предложений по зерновой сделке

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Россия не получала никаких практических и реализуемых предложений по решению проблем, связанных с зерновой сделкой. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает газета "Известия".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки. По его словам, ООН передала Москве предложение, которое отвечает на все озабоченности РФ, однако ответа на него не получила.

"Изучать нам нечего. Либо Блинкена плохо информировали, либо он сознательно искажает факты", – заявил Полянский.

По словам первого зампостпреда РФ, ранее письмо по данному вопросу российскому президенту Владимиру Путину послал генсек ООН Антониу Гутерриш. Однако, подчеркивает Полянский, это было еще до истечения срока черноморской инициативы, а идеи в письме были нереализуемы и не решали проблем России.

Дипломат также заявил, что на данный момент ничего неизвестно о новых заседаниях Совбеза ООН касательно зерновой сделки.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля. Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.

При этом российский лидер заверил, что российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.



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