Блинкен заявил, что США решили претензии России по зерновой сделке

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США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, но Москва пока не реагирует. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены", – приводит его слова РИА Новости.

Блинкен заявил, что написал письма американским банкам с пояснением о том, что администрация США поддерживает экспорт российского зерна и у них не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено не только российское зерно, но и его перевозка и страхование.

По словам госсекретаря США, ООН передала Москве предложение, которое отвечает на все озабоченности России, однако ответа на него не получила.

Действие зерновой сделки закончилось 17 июля. Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.

При этом российский лидер заверил, что российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку после выполнения всех обязательств в отношении Москвы.



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