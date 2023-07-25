Санкции против РФ приведут к катастрофе для мирового продовольственного сектора – Патрушев

Фото: kremlin.ru

Антироссийские санкции могут привести к катастрофической ситуации в мировом продовольственном секторе, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом пишет "Российская газета".

Он указал на то, что в настоящее время критического дефицита продовольствия в мире не наблюдается. Но Патрушев уверен, что ситуация может значительно ухудшиться на фоне вводимых против России ограничений, поскольку они нарушают баланс на международном рынке, провоцируя колебания цен.

"Восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, едва ли возможно до тех пор, пока не будут ликвидированы искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, с которыми сталкиваются российские экономические операторы", – объяснил он.

Примерами таких ограничений являются запрет на допуск российских судов и недоступность страхования, отметил Патрушев.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что конец черноморской инициативы может привести к продовольственному кризису и новым волнам миграции. Он добавил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос возобновления зерновой сделки.

В свою очередь, президент РФ заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, РФ будет и дальше активно работать над поставками зерна, продовольствия и удобрений в Африку. Помимо этого, как добавил Путин, в этом году в стране вновь ожидается рекордный урожай, в связи с чем Россия готова заместить украинское зерно, поставлявшееся по зерновой сделке, как бесплатно, так и на коммерческой основе.

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки 17 июля. В Кремле объяснили, что касающаяся Москвы часть договоренностей не была выполнена.



Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос