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США и Украина использовали зерновой коридор для террористических и диверсионных атак. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них были другие цели. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов", – приводит ТАСС слова Матвиенко.

Соглашения по черноморской инициативе истекли 17 июля, Россия отказалась продлевать сделку на текущих условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что обязательства перед Москвой не выполнялись.

Кроме того, Россия не раз заявляла, что гуманитарный коридор в рамках зерновой сделки используется для атак киевского режима. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин связал коридор с терактом, который произошел на Крымском мосту.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Кубани. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина из Белгородской области.

В связи с завершением сделки Минобороны РФ начало рассматривать следующие в порты Украины суда как перевозчики военных грузов. Ряд районов Черного моря объявили опасным для судоходства.

Президент России Владимир Путин назвал условием возвращения Москвы в зерновую сделку исключение препятствий для российских банков и подключение их к системе SWIFT. Помимо этого, российский лидер потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

На Западе признали, что выход РФ из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину