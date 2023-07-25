В МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Возобновить действие договоренностей в рамках черноморской инициативы не получится без российского стороны, считает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Такое мнение он выразил на полях саммита ООН по продовольственным системам.

"Мое мнение, что без России этого сделать нельзя", – передает ТАСС его слова.

Дипломат отметил, что в настоящее время между сторонами не ведутся переговоры о продлении зерновой сделки. Вершинин подчеркнул, что Россия четко обозначила свою позицию в данном вопросе. Он напомнил, что РФ вышла из сделки, поскольку не выполнялись ранее достигнутые договоренности.

По его словам, то, как выполнялась сделка, не помогало решать проблему голода. Кроме того, Вершинин обратил внимание, что так и не заработала вторая часть соглашения – меморандум с ООН, который предусматривал содействие беспрепятственному вывозу продукции и удобрений из России.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Владимир Путин, комментируя прекращение действия инициативы, сообщил, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.



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