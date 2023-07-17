Теракт на Крымском мосту мог произойти под прикрытием зернового коридора – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Не стоит исключать того, что теракт, произошедший на Крымском мосту, был совершен под прикрытием зернового коридора безопасности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном телеграм-канале.

Он напомнил, что всего лишь 2,51% продовольствия было доставлено в беднейшие страны мира, а обязательства перед РФ, которые должны были выполняться в рамках сельскохозяйственного экспорта, игнорируются.

"Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру", – рассказал Володин.

Исключать того, что ЧП на Крымском мосту было совершено под прикрытием зернового коридора, нельзя, подчеркнул спикер ГД. Он добавил, что российская сторона намерена требовать от ряда других государств недопустимости использования сделки для проведения атак.

"(Президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей. Жертвой теракта стала семья из Белгородской области – родители погибли, девочка в больнице", – напомнил Володин.

Он отметил, что возобновление зерновой сделки произойдет только при выполнении всех задач, поставленных РФ, и неиспользовании зернового коридора для террористических атак.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Кубани. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, ее направили в медучреждение в Краснодаре.

В свою очередь, министерство иностранных дел РФ сообщало, что соглашения в рамках черноморской инициативы прекратят функционировать с 18 июля.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о прекращении соглашений по черноморской инициативе. Он подчеркнул, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что РФ согласится на продление в тот момент, когда будут выполнены условия Москвы.



Россия заявила о выходе из черноморской инициативы