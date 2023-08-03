Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от своего зерна

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Россия предлагает странам зерно по низким ценам, чтобы сделать их "зависимыми", заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он подчеркнул, что пока мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Москва обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.

Боррель напомнил, что в отношении России не вводили санкции на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственных удобрений в третьи страны.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля, Россия отказалась продлевать соглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Владимир Путин также подчеркнул, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

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