Договоренности с Турцией насчет нахождения там боевиков "Азова" были – Путин

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Владимир Путин заявил, что договоренности с Турцией по вопросу нахождения в республике боевиков нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) были, однако от других комментариев он отказался.

"Договоренности были, других комментариев не будет", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что выход России из зерновой сделки не связан с передачей Турцией боевиков нацбтальона на Украину.

Кроме того, Путин добавил, что обмен боевиков "Азова" на российских летчиков оправдан, так как это было в интересах страны.

Ранее стало известно, что командиры нацбатальона "Азов" вернулись на Украину после плена. Речь идет о командире "Азова" Денисе Прокопенко, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандире Святославе Паламаре, майоре Нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике Нацгвардии Денисе Шлеге.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"