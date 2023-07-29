29 июля, 23:47Политика
Договоренности с Турцией насчет нахождения там боевиков "Азова" были – Путин
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин заявил, что договоренности с Турцией по вопросу нахождения в республике боевиков нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) были, однако от других комментариев он отказался.
"Договоренности были, других комментариев не будет", – отметил президент.
Глава государства также подчеркнул, что выход России из зерновой сделки не связан с передачей Турцией боевиков нацбтальона на Украину.
Кроме того, Путин добавил, что обмен боевиков "Азова" на российских летчиков оправдан, так как это было в интересах страны.
Ранее стало известно, что командиры нацбатальона "Азов" вернулись на Украину после плена. Речь идет о командире "Азова" Денисе Прокопенко, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандире Святославе Паламаре, майоре Нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике Нацгвардии Денисе Шлеге.
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