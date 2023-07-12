Эрдоган заявил, что надеется на визит Путина в Турцию для обсуждения выдачи бойцов "Азова"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого лидера.

"Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали выдачи, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет", – сказал Эрдоган.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Путин не планирует телефонный разговор с Эрдоганом. По его словам, такого контакта не ожидается до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео возвращения командиров нацбатальона "Азов" на Украину. Речь идет о командире "Азова" Денисе Прокопенко, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандире Святославе Паламаре, майоре Нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике Нацгвардии Денисе Шлеге.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче Турцией Украине бойцов "Азова".

Произошедшее он назвал нарушением договоренностей, которыми, по его словам, пренебрегли как Анкара, так и Киев. Он выразил мнение, что это решение было связано с провалами в контрнаступлении Украины или давлением на Турцию в контексте подготовки к саммиту НАТО.

Также решение Анкары осудил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его мнению, такой поступок нехорошо характеризует турецкую сторону.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"