Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

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Возвращение из Турции на Украину командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) является нарушением договоренностей, которыми пренебрегли как Анкара, так и Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Нас никто не ставил в известность об этом. По условиям договоренностей эти главари, эти указанные лица должны находиться на территории Турецкой республики до момента окончания конфликта", – подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, решение выдать Украине главарей батальона связано с провалами в контрнаступлении Украины. Кроме того, Песков считает, что на Турцию оказывали большое давление в контексте подготовки к саммиту НАТО. Однако он подчеркнул, что нарушение договоренностей никого не красит.

При этом российская сторона понимает, почему Анкара, будучи членом Альянса, проявляет с блоком солидарность, заключил Песков.

8 июля Владимир Зеленский поделился видео, на кадрах которого он и глава офиса президента Андрей Ермак встречают военных в аэропорту и вместе с ними садятся в самолет. На Украину вернулись командир "Азова" Денис Прокопенко, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.