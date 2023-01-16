Медведчук обвинил США и Европу в нежелании мира на Украине

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Большая часть американских и европейских политиков не хотят установления мира на Украине, поэтому их оппоненты среди украинцев были запуганы и оболганы, полагает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Об этом сообщает газета "Известия".

"Украинскую партию мира ни в Европе, ни в США не жалуют. Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят", – заявил он.

Однако, по словам Медведчука, это не значит, что жители Украины не хотят мира и военный триумф президента Владимира Зеленского для них важнее собственных жизней.

"Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский лишил гражданства четырех граждан Украины. Ими стали оппозиционный политик Виктор Медведчук и бывшие депутаты Верховной рады Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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