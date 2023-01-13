Полянский заявил, что РФ не ставит целью уничтожение Украины

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Россия никогда не имела цели уничтожить Украину, ее целью является обеспечение защиты прав человека в этой стране, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянской. Об этом сообщает LBC.

"Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах", – сказал он.

По словам Полянского, единственной причиной конфликта на Украине является политика Соединенных Штатов, Великобритании и их партнеров. Также он отметил, что мир на Украине может быть достигнут только тогда, когда Россия перестанет чувствовать угрозу перед постоянными обстрелами Донбасса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспектив для мирных переговоров с Украиной пока нет. Он уточнил, что на Украине на законодательном уровне запрещено проводить какой-либо диалог с российской стороной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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