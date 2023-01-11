Песков заявил, что перспектив для мирных переговоров с Украиной пока нет

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На данный момент перспектив для мирных переговоров с Киевом нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на Украине запрещено на законодательном уровне проводить какой-либо диалог с российской стороной. При этом западные страны не разрешают Киеву быть более гибкими в этой области, утверждает пресс-секретарь президента РФ.

"В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", – цитирует Пескова ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что российская сторона готова сесть за стол переговоров с Украиной.

Ранее газета The New York Time разместила материал, в котором говорилось об очередной военной помощи Киеву. По мнению авторов статьи, Запад поддерживает Украину в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы и готов к "еще одному кровавому году".

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