Байден заявил о критическом этапе конфликта на Украине

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Конфликт на Украине находится на критически важном этапе, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден. По его словам, Запад должен сделать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

Такое заявление американский лидер сделал в ходе заседания своего кабинета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома. Отмечается, что несколькими часами ранее Байден провел беседу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, обсудив ситуацию на Украине и взаимодействие западных альянсов в Европе.

Ранее американские СМИ сообщали, что на этой неделе Соединенные Штаты могут включить боевые машины Bradley в новый пакет военной помощи Украине. Данную информацию журналистам подтвердил один из представителей американской администрации.

США и другие западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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