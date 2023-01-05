Читатели Bloomberg назвали США мировым поджигателем войны

Фото: depositphotos/vetkit

Американцы прокомментировали статью профессора Нила Фергюсона, заявившего, что Соединенные Штаты открыто подталкивают мир к началу Третьей мировой войны. Материл был опубликован агентством Bloomberg.

Фергюсон утверждает, что Вашингтон хочет переиграть Москву, Тегеран и Пекин. Однако, считает профессор, лучше бы Штаты прислушались к советам экс-госсекретаря Генри Киссинджера и умерили свой пыл в вопросе конфликта на Украине.

"Действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны – США. Это знаменует собой конец предполагаемой гегемонии Штатов", – написал Jonh Muir II.

"США процветают из-за украинского конфликта", – написал ApqlA.

Другие читатели считают, что Украина постепенно становится необитаемой, а западная Европа взяла курс на замерзание и резкое сокращение производств. В свою очередь, пользователь с ником Wpp105 отметил, что Россия никогда не начнет Третью мировую войну.

Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что западные страны заранее планировали "заговор" против России, о чем свидетельствует количество санкций. По его словам, Запад объявил Москве настоящую экономическую войну, выгоду от которой получают только США.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!