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Страны Запада использовали Минские соглашения для подготовки к конфликту с Россией на Украине, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

Так он прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

"Теперь, когда <...> Олланд подтвердил заявление <...> Меркель о том, что Минские соглашения были всего лишь "уловкой" для подготовки к войне, верит ли кто-нибудь, что США не участвовали в этом плане?" – приводит его слова РИА Новости.

В начале декабря Меркель в интервью газете Zeit заявила, что Минские соглашения были попыткой предоставить Украине время на увеличение своей мощности. По ее словам, в 2014 году у государств НАТО не было возможности предоставлять Киеву поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.

Позднее бывший президент Франции Олланд заявил, что экс-канцлер ФРГ права. Он так же считает, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии, поэтому с 2014 года эта страна увеличила свой военный потенциал.



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