Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время

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Минские соглашения являлись попыткой предоставить украинской стороне время на увеличение своей мощности. Таким мнением поделилась бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

"И она (Украина. – Прим. ред.) использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина", – цитирует Меркель газета Zeit.

По ее словам, вооруженный украинский конфликт не был завершен, а лишь приостановлен на определенный срок. Меркель сомневается, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.

В ноябре во время саммита "Большой двадцатки" Владимир Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям невозможно. По его мнению, Киеву нужны новые гарантии безопасности.

В Кремле отреагировали на эти слова, отметив, что подобное решение говорит о нежелании Украины вести переговоры с Москвой.

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