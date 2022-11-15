Фото: TACC/Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет заключать новые Минские соглашения с Москвой, демонстрируют намерение Киева продолжать конфликт. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат подчеркнул, что Зеленский лицемерно отвергает перспективу новых соглашений, но при этом говорит о мире на своих условиях. Белик также напомнил, что именно Киев нарушил обязательства по "Минску-1" и "Минску-2".

"Но перекладывать с больной головы на здоровую – одна из любимых тактик киевского режима: Зеленскому удобно обвинять в невыполнении минских договоренностей Россию и под этим предлогом отвергать возможность "Минска-3", – отметил он.

Белик указал, что именно игнорирование Киевом Минских соглашений послужило причиной того, что РФ признала независимость ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский во время выступления на саммите G20 заявил, что возвращения к Минским соглашениям невозможно. По его словам, Киев нуждается в новых гарантиях безопасности. Он также выделил несколько требований, выполнение которых должно прекратить конфликт.



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