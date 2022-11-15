Заявления Пентагона о возможности переговоров между РФ и Украиной разозлили Киев – СМИ

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Заявления председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров между Москвой и Киевом разозлили украинских чиновников. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

По версии издания, теперь Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей, а также обещает продолжать оказывать военную помощь.

На прошлой неделе председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что окно возможностей для переговоров между Украиной и Россией может появиться в случае стабилизации линий фронта в ходе спецоперации. По мнению военного, стабилизация в СВО может произойти зимой. При этом он призвал стороны при появлении возможности достижения мира воспользоваться ею.

Вместе с тем Милли добавил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, если эти переговоры не состоятся или провалятся.

До этого СМИ сообщили, что США и НАТО не исключают начала мирных переговоров по Украине в случае отвоевания Киевом Херсона. По данным издания, Вашингтон внушает эту мысль Украине и поднимает этот вопрос с союзниками. В США уверены, что возвращение Херсона под контроль Киева может изменить ход конфликта.



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