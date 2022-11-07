США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

США и НАТО не исключают начала мирных переговоров по Украине, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет стратегическое и дипломатическое значение, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, Вашингтон постоянно поднимает данный вопрос с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям. Как пишет газета, именно по этой причине Штаты и Североатлантический альянс решили направить Украине партию систем ПВО. По их мнению, возвращение Херсона может изменить ход конфликта.

Авторы материала называют две причины такого сценария. Первая – это угроза, что Россия использует тактическое ядерное оружие, что потребует масштабного ответа, вторая – расширение влияния Китая на РФ.

При этом полное поражение Владимира Путина привело бы к худшим для США последствиям, в частности, к переходу России под полный контроль Китая.

Отмечается, что политический процесс будет зависеть от исхода промежуточных выборов в Конгресс США. При этом конфликт входит в новую фазу из-за "параллельности" интересов Кремля и Белого дома. Этот тезис подтверждает то, что США на протяжении последних месяцев ведут прямые контакты с Москвой, чтобы не допустить расширения конфликта и ядерную эскалацию.

Ранее конгрессмен Пол Госар заявлял, что президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине.

По его словам, "прокси-война" Байдена натравила ядерные державы друг на друга. Госар добавил, что сейчас мир максимально близок к ядерному конфликту. Также конгрессмен выразил мнение, что учения НАТО по ядерному сдерживанию подрывают перспективы мирного урегулирования.

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