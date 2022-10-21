Конгрессмен заявил, что Байден поставил мир на грань апокалипсиса

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Президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине. Об этом написал конгрессмен Пол Госар в Twitter.

По его словам, "прокси-война" американского лидера натравила ядерные державы друг на друга. Госар добавил, что сейчас мир максимально близок к ядерному конфликту.

Конгрессмен подчеркнул, что сам Байден признает высокий риск столкновения стран.

Кроме того, он выразил мнение, что учения НАТО по ядерному сдерживанию подрывают перспективы мирного урегулирования. По его словам, военная мощь Вашингтона не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.

Ранее российской посол в США Анатолий Антонов призвал США "не размахивать ядерной дубинкой". Он подчеркнул, что победы в ядерном конфликте быть не может. По его словам, Вашингтону следует отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики.



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