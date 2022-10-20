Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США "не размахивать ядерной дубинкой". Он подчеркнул, что победы в ядерном конфликте быть не может, передает "Российская газета".

Антонов подчеркнул, что в адрес России поступают угрозы. В качестве примера он привел обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по российским ВС и Черноморскому флоту конвенциальный удар, а также призывы бывшего помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона сменить режим в России.

"Недавние бредовые заявления о возможности обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству и вовсе не поддаются здравому объяснению. Что происходит в головах военных планировщиков США?" – задался вопросом Антонов.

Он подчеркнул, что Вашингтону следует отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. По его мнению, в Штатах не могут отойти от опьянения всемогуществом, наступившим там после самопровозглашенной победы в холодной войне.

Антонов обратил внимание, что в Америке есть и здравые люди, которые, по его мнению, видят всю опасность дальнейшего обострения отношений двух стран. Он отметил важность того, чтобы их призывы к миру звучали как можно чаще.

Кроме того, как считает Антонов, Россия и США, несмотря на сложности, не подошли к порогу срыва в ядерный конфликт. Он призвал не забывать уроки Карибского кризиса.

"Верю, что мы не подошли, несмотря на все сложности, к опасному порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. Надеюсь, что люди здравого смысла поддержат меня в том, что повторения взрывоопасной ситуации 60-х годов прошлого столетия допускать нельзя", – заявил посол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны.

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