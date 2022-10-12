Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия

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Президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. Об этом американский лидер заявил в ходе интервью телеканалу CNN.

Также президент США отметил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство. Позже тем не менее в Белом доме признались, что не имеют разведданных, которые бы подтверждали намерение России применить ядерное оружие.



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