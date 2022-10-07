В Белом доме заявили об отсутствии разведданных о намерении РФ применить ядерное оружие

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У Соединенных Штатов нет разведданных, которые бы подтверждали намерение России применить ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нет, (подтверждающих разведданных. – Прим. ред.) нет. Президент говорил об обеспокоенности по поводу угроз Путина применить ядерные вооружения, как он делал и на Генеральной Ассамблее ООН и как мы делали на протяжении последних нескольких недель", – сказала Жан-Пьер.

Она также назвала безответственными обсуждения российским истеблишментом гипотетического ядерного удара, поскольку невозможно применить такое оружие без "непреднамеренных последствий". В связи с этим представитель Белого дома подчеркнула, что США не намерены корректировать размещение собственных ядерных сил.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.



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