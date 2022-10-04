Россия предупредила Запад о последствиях поставок вооружения Украине

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Поставки оружия Украине со стороны Запада подводят к тому, чтобы Россия сочла его стороной конфликта. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя делегации РФ, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов.

Воронцов отметил, что причинами для столкновения ядерных держав, в том числе являются прямое вовлечение в процесс западных наемников, которое ведет к гибели российских солдат и гражданских лиц, а также заявления о необходимости нанести России поражение на поле боя и стратегическое поражение.

"Все это предельно близко подводит Запад к тому, чтобы мы сочли его стороной вооруженного конфликта с нашей страной", – сказал Воронцов.

Он сообщил, что Москва считает политику Запада "безответственной" и "деструктивной". Последствия столкновения двух ядерных держав могут стать "катастрофическими", заявил Воронцов.

"Всему миру ясно, что Запад не может называться надежным партнером, а цена его словам и обещаниям ноль. Именно их этого и будем впредь исходить", – сказал он, комментируя действия США в отношении России, ее граждан и материальных активов.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву военную помощь еще на 625 миллионов долларов.

Сообщалось, что в пакет военной помощи могут войти дополнительные вооружения и снаряжение, комплексы HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили. Уточнялось, что Киеву передадут 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore и снаряжение для строительства заграждений.

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