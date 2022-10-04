Россия предупредила Запад о последствиях поставок вооружения Украине

Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Поставки оружия Украине со стороны Запада подводят к тому, чтобы Россия сочла его стороной конфликта. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя делегации РФ, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов.
Воронцов отметил, что причинами для столкновения ядерных держав, в том числе являются прямое вовлечение в процесс западных наемников, которое ведет к гибели российских солдат и гражданских лиц, а также заявления о необходимости нанести России поражение на поле боя и стратегическое поражение.
"Все это предельно близко подводит Запад к тому, чтобы мы сочли его стороной вооруженного конфликта с нашей страной", – сказал Воронцов.
Он сообщил, что Москва считает политику Запада "безответственной" и "деструктивной". Последствия столкновения двух ядерных держав могут стать "катастрофическими", заявил Воронцов.
"Всему миру ясно, что Запад не может называться надежным партнером, а цена его словам и обещаниям ноль. Именно их этого и будем впредь исходить", – сказал он, комментируя действия США в отношении России, ее граждан и материальных активов.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал предоставить Киеву военную помощь еще на 625 миллионов долларов.
Сообщалось, что в пакет военной помощи могут войти дополнительные вооружения и снаряжение, комплексы HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили. Уточнялось, что Киеву передадут 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore и снаряжение для строительства заграждений.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: