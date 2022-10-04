Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерией ВДВ украинской техники. Видео было размещено на официальном сайте ведомства.

"Военнослужащие ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружили позиции ВСУ и массированным огневым ударом артиллерии уничтожили живую силу и технику противника", – сообщили в министерстве.

В результате атаки было уничтожены:

5 танков;

6 боевых машин пехоты;

23 боевые бронированные машины;

11 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили , что подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины потеряли свыше 900 человек на краснолиманском направлении за трое суток.

Массированное огневое поражение было нанесено в районе Славянска. За сутки удалось уничтожить до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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