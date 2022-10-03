Мобилизованные из России прибыли в Луганскую Народную Республику

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, прибыли в Луганскую Народную Республику, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры встречи мобилизованных, проходящих подготовку на одном из полигонов, с жителями ЛНР.

На кадрах видно, как люди благодарят бойцов, дарят им подарки.

"Мы видим, что люди научились заново улыбаться, это то, за чем мы ехали", – сказал один из военнослужащих, приехавших в ЛНР.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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