Эксперт перечислил болезни, которыми хозяева могут заразиться от питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Непривитые питомцы могут принести с улицы заболевания, которые передаются хозяевам, утверждает ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Также для человека опасными являются необработанные от паразитов животные.

Шеляков поделился, что общие для хозяина и питомца заболевания называются зооантропонозами. И, по его словам, животные часто лишь переносят болезнь, а не заражаются сами.

"Как правило, мы говорим об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, например, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным. Как и сибирская язва, если оказать помощь несвоевременно", – заявил ветеринар в беседе с "Газетой.ру".

Он добавил, что, помимо этого, существует риск заразиться от питомца не смертельными, но не менее опасными заболеваниями. Например, через животное в дом могут переползти клещи, которые способны вызвать у человека боррелиоз или болезнь Лайма. Шеляков отметил, что питомцы также могут заразить и другими неспецифическими недугами.

"Да, животные не болеют человеческим коронавирусом, но если на вашу собаку в парке чихнет больной ковидом человек, а вы погладите ее и протрете нос – вероятность заразиться тоже будет", – поделился ветеринар.

Кроме того, существуют заболевания, которые опасны для беременных женщин, например паразитарный токсоплазмоз и листериоз. Шеляков заключил, что эти недуги могут привести к выкидышу и дефектам плода.

Ранее сообщалось, что комитет ветеринарии Москвы анонсировал запуск более 360 временных прививочных пунктов для вакцинации домашних животных против бешенства. Прививки могут делать только здоровым питомцам, поэтому сначала врач осмотрит животное. Если процедура состоялась, в течение 21 дня следует избегать контакта питомца с другими животными.



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