У военкомата в Подольске появился Хатико

Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Овчарка просидела весь день возле подольского военкомата на проспекте Ленина. Появились предположения, что собаку оставил кто-то из мобилизованных.

В Сети распространилась информация о подольском Хатико. Отмечалось, что собака отказывалась от еды и воды. Люди рассказали, что овчарка сначала ждала в здании и возле него, а потом перебралась в местный магазин.

Позднее стало известно, что собаку отвезли в приют. Ей дали кличку Марс. Овчарку осматривают ветеринары. Волонтеры ищут прежних хозяев животного.

Если в течение месяца владельцы не объявятся, то Марсу найдут новую семью. В администрации Подольска "Газете.ру" сообщили, что с кандидатами предварительно проведут собеседование.

"Выберут наиболее подходящего. Также желающие могут взять опекунство над Марсом. В этом случае пес останется жить в центре реабилитации, а опекун будет заботиться и обеспечивать его", – объяснили в ведомстве.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил породы собак-телохранителей. Он рассказал, что лучшими телохранителями являются немецкая овчарка, бельгийская овчарка малинуа, восточноевропейская овчарка, босерон и русский черный терьер.

Как отметил эксперт, характер восточноевропейской овчарки выдержанный, животное такой породы бдительно и собранно. В свою очередь, босерон является крупной собакой атлетического сложения, они отличаются ловкостью и выносливостью, а также готовы защищать тех, кого любят.



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