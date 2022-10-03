В МО РФ сообщили о прорыве российской обороны у Золотой Балки и Александровки

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Оборона российской армии в районе Золотой Балки и Александровки была прорвана превосходящими танковыми подразделениями ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", – отметил он.

Представитель военного ведомства уточнил, что в данном районе потери украинской армии составили порядка 130 человек и 23 единиц военной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины потеряли свыше 900 человек на краснолиманском направлении за трое суток.

Массированное огневое поражение было нанесено в районе Славянска. За сутки удалось уничтожить до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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