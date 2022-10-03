Попытки прорыва ВСУ пресекли в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

В Херсонской области военными РФ пресечены попытки армии Украины прорвать оборону, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили люлей от ВКС России", – написал он в своем телеграм-канале.

Стремоусов уточнил, что в настоящее время ситуация полностью контролируема.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что киевские власти в одностороннем порядке полностью заблокировали въезд в освобожденную часть Запорожской области.

Речь идет о единственном контрольно-пропускном пункте на линии соприкосновения в городе Васильевке, уточнил он.

Глава ВГА Запорожской области не исключил, что украинские власти в целях провокации могут готовить обстрел мирных жителей, которые пытаются покинуть подконтрольную Киеву часть региона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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