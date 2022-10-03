Попытки прорыва ВСУ пресекли в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ
В Херсонской области военными РФ пресечены попытки армии Украины прорвать оборону, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"На николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили люлей от ВКС России", – написал он в своем телеграм-канале.
Стремоусов уточнил, что в настоящее время ситуация полностью контролируема.
Ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что киевские власти в одностороннем порядке полностью заблокировали въезд в освобожденную часть Запорожской области.
Речь идет о единственном контрольно-пропускном пункте на линии соприкосновения в городе Васильевке, уточнил он.
Глава ВГА Запорожской области не исключил, что украинские власти в целях провокации могут готовить обстрел мирных жителей, которые пытаются покинуть подконтрольную Киеву часть региона.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новые регионы присоединятся к РФ в границах бывших украинских областей
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: