Около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев под Харьковом

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Порядка 30 человек погибли в результате обстрела ВСУ колонны беженцев под Харьковом, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, жертвами обстрелов также стали дети. При этом, как уточнил Мирошник, на данный момент специалисты не имеют возможности вывезти тела погибших из-за продолжающегося огня с украинской стороны.

Глава представительства ЛНР также сообщил, что в настоящее время, после начала активных боев на территории Харьковской области, число граждан, которые выезжают в сторону Белгорода, увеличилось.

Ранее ВСУ подвергли обстрелу Политехнический университет в центре Херсона. Уточнялось, что одно из зданий университета было разрушено полностью. В результате атаки пострадали несколько человек, им оказали необходимую помощь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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