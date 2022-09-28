ВСУ обстреляли Политехнический университет в Херсоне

Фото: ТАСС/Zuma

ВСУ подвергли обстрелу Политехнический университет в центре Херсона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Учебное заведение обстреляно, рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы или гуляют с детьми", – сообщил он.

Уточняется, что одно из зданий университета разрушено полностью. В результате атаки пострадали несколько человек, им оказывается необходимая помощь.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о попытке обстрела Херсона со стороны ВСУ во время проведения референдума. Он добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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