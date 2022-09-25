Около 20 взрывов прогремели в Херсоне – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Около 20 мощных взрывов прогремели в Херсоне, в небе над городом видны следы работы ПВО Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В свою очередь, представитель экстренных служб Херсона рассказал, что украинские войска атаковали Антоновский мост.

"ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет", – уточнил он.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о попытке обстрела Херсона со стороны ВСУ во время проведения референдума. Он добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

