Экс-депутат Верховной Рады погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне

Фото: телеграм-канал SHOT

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко погиб при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по гостинице в центре Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова.

"Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет", – сказал он.

Стремоусов отметил, что Журавко был в гостинице во время ракетного удара, и указал на отсутствие военных объектов в районе обстрела со стороны ВСУ.

Ранее Стремоусов заявил о попытке обстрела города со стороны ВСУ во время проведения референдума. Стремоусов добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.

23 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября.

Участие в голосовании уже приняли главы представительств ДНР и ЛНР Ольга Макеева и Родион Мирошник.

