Володин ответил на угрозы ЕС по поводу референдумов

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что Россия отдает себе отчет о проведении референдумов и ее не нужно пугать.
"Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать", – написал политик.
Володин добавил, что предыдущие 8 лет ЕС игнорировал геноцид в отношении жителей Донбасса и не заботился об их безопасности. Он сообщил, что действия в Донбассе стали причиной гибели мирных граждан: детей, женщин и стариков.
Политик подчеркнул, что ЕС не сможет понять страдания жителей Донбасса. Проживающие на территориях Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР имеют право на самоопределение, сообщил Володин.
"Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь", – заявил политик.
Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, сообщил, что после присоединения Донбасса к России переговоры с Украиной станут невозможны. Он добавил, что Москва была готова к переговорам с Киевом, однако вторая сторона нарушила все договоренности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: