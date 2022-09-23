Володин ответил на угрозы ЕС по поводу референдумов

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что Россия отдает себе отчет о проведении референдумов и ее не нужно пугать.

"Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать", – написал политик.

Володин добавил, что предыдущие 8 лет ЕС игнорировал геноцид в отношении жителей Донбасса и не заботился об их безопасности. Он сообщил, что действия в Донбассе стали причиной гибели мирных граждан: детей, женщин и стариков.

Политик подчеркнул, что ЕС не сможет понять страдания жителей Донбасса. Проживающие на территориях Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР имеют право на самоопределение, сообщил Володин.

"Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь", – заявил политик.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, сообщил, что после присоединения Донбасса к России переговоры с Украиной станут невозможны. Он добавил, что Москва была готова к переговорам с Киевом, однако вторая сторона нарушила все договоренности.