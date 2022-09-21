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Общество

15:43

ОНФ проведет патриотическую акцию "Своих не бросаем" 23 сентября на Манежной площади

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и комитет общественных связей и молодежной политики Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой о содействии в проведении патриотической акции "Своих не бросаем" на Манежной площади 23 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Общероссийский народный фронт планирует провести общественно значимую акцию "Патриотическое мероприятие "Своих не бросаем". <...> Просим оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади", – указано в обращении.

Отмечается, что в акции примут участие представители Общественной палаты РФ, политических партий, общественных организаций, национально-культурных автономий, гражданские активисты, горожане и артисты. В частности, в рамках мероприятия выступят музыканты Юлия Чичерина, Shaman и Александр Ф. Скляр, а также актер Владимир Машков.

В ОНФ выразили уверенность, что патриотическая акция привлечет внимание большого числа москвичей и гостей столицы.

"Проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий", – отметили в ОНФ.

В период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Об аналогичных решениях объявили и главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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