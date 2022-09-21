Прокуратура Москвы предостерегла граждан от призывов и участия в незаконных акциях

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Столичная прокуратура напомнила гражданам об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что информация с призывами к участию в несогласованных акциях в Москве и совершению других противоправных деяний была распространена в социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

"Прокуратура города Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети "Интернет", в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству", – говорится в материале.

Отмечается, что такие действия могут быть квалифицированы как правонарушение по статьям 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".

Кроме того, эти действия могут квалифицироваться как преступление по статьям 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ" и 212 УК РФ "Массовые беспорядки", за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность", – говорится в сообщении.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

