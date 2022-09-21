Индекс Мосбиржи упал почти на 9% по итогам торгов

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Российский рынок акций завершил торги 21 сентября с максимальным с 24 февраля падением на 8,84%. Об этом следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию упал до 2215,67 пункта, долларовый РТС снизился на 9,3%, до 1154,17 пункта.

Отмечается, что спад 21 сентября оказался глубже 30 июня. Тогда индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 7,3%. Этому послужила новость об отмене дивидендов "Газпрома".

В среду, 21 сентября, с 19:00 до 23:50 на фондовой секции Мосбиржи состоится торговая сесcия. В первые 5 минут с начала сессии пройдет аукцион ее открытия.

В понедельник, 20 сентября, было зафиксировано рекордное с середины августа падение индекса Мосбиржи.

В частности, днем он упал более чем на 10,5%, до отметки в 2171,92 пункта, на фоне новостей о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом все это время российский рубль оставался относительно стабильным.

Как отметил в беседе с РИА Новости инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов, падение рынка было вызвано политическими причинами, которые не сильно влияют на курсы валют.

