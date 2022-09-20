Рекордное с середины августа падение индекса Мосбиржи зафиксировали 20 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Индекс Мосбиржи сегодня днем падал более чем на 10,5%, до отметки в 2171,92 пункта, на фоне новостей о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В последний раз подобное происходило 16 августа, свидетельствуют данные торгов.
Так, в 15:10 по московскому времени падение ускорилось до 10,64%. Вместе с тем просели акции крупнейших российских компаний. Например, в это же время бумаги "Газпрома" обесценивались на 18%.
Спустя примерно 20 минут падение замедлилось. При этом все это время российский рубль оставался относительно стабильным. Так, расчетами на завтра в 16:05 доллар достигал 60,20 рубля, а евро – 60,04 рубля.
Как отметил в беседе с РИА Новости инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов, падение рынка было вызвано политическими причинами, которые не сильно влияют на курсы валют.
Ранее в понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.
Власти Херсонской области приняли решение провести референдум по вхождению в РФ
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