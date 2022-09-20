"Газпром" приостановит поставки по "Силе Сибири" в Китай

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"Газпром" остановит поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в период с 22 по 29 сентября из-за проведения профилактических работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию.

"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", – говорится в сообщении компании.

По данным холдинга, между "Газпромом" и китайской компаний CNPC заключено соглашение, по которому профилактические работы проводятся весной и осенью.

До этого "Газпром" и CNPC договорились о переводе расчетов по поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал новый механизм расчетов своевременным, взаимовыгодным и практичным решением. По его мнению, этот шаг даст дополнительный импульс развитию экономики России и Китая, а также послужит примером для других компаний.

Ранее стали известны подробности соглашения о поставках газа из РФ в Иран. По данным СМИ, поставки будут осуществлять через территорию Азербайджана.

Отмечалось, что в рамках меморандума между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией Иран будет осуществлять закупки 9 миллионов кубометров российского газа ежедневно для собственных нужд и своповых поставок в другие страны.