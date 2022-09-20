"Газпром" приостановит поставки по "Силе Сибири" в Китай

Фото: depositphotos/ovbelov
"Газпром" остановит поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в период с 22 по 29 сентября из-за проведения профилактических работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию.
"С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", – говорится в сообщении компании.
По данным холдинга, между "Газпромом" и китайской компаний CNPC заключено соглашение, по которому профилактические работы проводятся весной и осенью.
До этого "Газпром" и CNPC договорились о переводе расчетов по поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал новый механизм расчетов своевременным, взаимовыгодным и практичным решением. По его мнению, этот шаг даст дополнительный импульс развитию экономики России и Китая, а также послужит примером для других компаний.
Ранее стали известны подробности соглашения о поставках газа из РФ в Иран. По данным СМИ, поставки будут осуществлять через территорию Азербайджана.
Отмечалось, что в рамках меморандума между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией Иран будет осуществлять закупки 9 миллионов кубометров российского газа ежедневно для собственных нужд и своповых поставок в другие страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: