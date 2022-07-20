"Газпром" зафиксировал исторический рекорд по поставкам газа по "Силе Сибири" в Китай

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Новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигнут 19 июля, сообщается в телеграм-канале российской компании "Газпром".

Уточняется, что на данный момент в Китай ведутся поставки сверх суточных контрактных объемов.

В "Газпроме" отметили, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с китайской компанией CNPC.

В декабре прошлого года стало известно о планах "Газпрома" увеличить суточный экспорт газа в Китай. Решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

Стороны отметили надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре – декабре объем суточного экспорта в КНР был существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год.

