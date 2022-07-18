"Газпром" зафиксировал суточный рекорд по поставкам газа в Китай по "Силе Сибири"

Фото: depositphotos/Imagecom

Российская компания "Газпром" зафиксировала новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

"17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с китайской компанией CNPC.

Ранее в компании сообщали, что экспорт трубопроводного газа в ЕНР в первом полугодии этого года вырос на 63,4%.

В декабре прошлого года стало известно о планах "Газпрома" увеличить суточный экспорт газа в Китай. Решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

Стороны отметили надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре – декабре объем суточного экспорта в КНР был существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год.

