"Газпром" зафиксировал суточный рекорд по поставкам газа в Китай по "Силе Сибири"

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Российская компания "Газпром" зафиксировала новый суточный рекорд по поставкам газа из России в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
"17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении.
В "Газпроме" отметили, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта с китайской компанией CNPC.
Ранее в компании сообщали, что экспорт трубопроводного газа в ЕНР в первом полугодии этого года вырос на 63,4%.
В декабре прошлого года стало известно о планах "Газпрома" увеличить суточный экспорт газа в Китай. Решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.
Стороны отметили надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре – декабре объем суточного экспорта в КНР был существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год.
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