В "Газпроме" сообщили о подаче газа в Европу сквозь Украину через "Суджу"

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"Газпром" подает газ в Европу транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, по состоянию на 10 июля "Газпром" подает газ в Европу в подтвержденном Украиной объеме – 41,9 миллиона кубометров.

При этом заявка на ГИС "Сохрановка" была отклонена, отметил представитель компании.

Ранее газета Daily Express сообщила, что украинские политики пришли в ярость после решения Евросоюза по газу. Автор статьи Энтони Ашкеназ отметил, что Киев пугает, что планы Европы уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики сыграют на руку России, поскольку регион станет еще больше зависеть от ее энергоносителей.

