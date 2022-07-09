Канада приняла решение вернуть ФРГ турбину для "Северного потока" – СМИ

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Власти Канады приняли решение вернуть Германии турбину для "Северного потока". Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

По информации агентства, Берлин подтвердил в пятницу, 8 июля, что получил от Оттавы "позитивный сигнал" относительно данного вопроса, однако пока нет данных о доставке турбины получателю.

"Решение о возврате турбины уже принято. <...> Турбина сначала будет отправлена ​​в Германию, которая затем доставит ее "Газпрому", чтобы Канада не нарушила никаких санкций", – говорится в публикации.

Накануне издание Globe and Mail сообщало, что Оттава и Берлин близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть газовую турбину в Россию. Указывалось, что представители Канады и ФРГ ведут переговоры с Украиной, которая выступает против этого.

В публикации также указывалось, что официальные представители Канады допускают, что Россия располагает еще одной дополнительной турбиной, которую могла бы ввести в эксплуатацию. Однако этого не происходит ради экономического давления на страны Запада.

После этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не обсуждает с Канадой никакие аспекты, связанные с санкциями, включая поставку турбин для "Северного потока". Он подчеркнул, что ограничительные меры являются нелегитимными и абсолютно произвольными, поскольку грубо нарушают нормы международного права.

В четверг, 7 июля, министр экономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для "Северного потока". По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.