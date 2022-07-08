Канада и ФРГ близки к соглашению по возврату РФ турбины для "Северного потока" – СМИ

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Канада и Германия близки к достижению договоренности, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода "Северный поток". Об этом сообщает газета Globe and Mail.

В настоящий момент представители этих стран ведут переговоры с Украиной, которая выступает против возвращения турбины в Россию.

Официальный представители Канады допускают, что Россия располагает еще одной дополнительной турбиной, которую могла бы ввести в эксплуатацию. Однако этого не происходит ради экономического давления на страны Запада.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в настоящий момент не ведет никаких переговоров с Канадой по ситуации с поставкой турбин для газопровода "Северный поток". По мнению дипломата, санкции против России являются нелегитимными.