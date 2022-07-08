Россия не использует газ и нефть как инструмент давления на другие страны – Песков

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Россия не использует нефть и газ в качестве инструмента давления на другие страны и отвергает все соответствующие обвинения Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы полностью отвергаем любые намеки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства", – сказал он.

По словам Пескова, Россия по-прежнему может гарантировать европейским странам полную энергетическую безопасность.

"Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах", – подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что предоставление Канадой турбины для газопровода "Северный поток" позволит нарастить объемы поставок газа в Европу.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не ведет никаких переговоров с Канадой по ситуации с поставкой турбин для газопровода "Северный поток". Он подчеркнул, что санкции являются нелегитимными и абсолютно произвольными.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для "Северного потока". По его словам, ФРГ необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.